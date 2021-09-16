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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري يكشف عن حل سحري للقضاء على خشونة الركبة

سامي قنديل
سامي قنديل

قال  الدكتور  سامى قنديل، استشاري علاج المفاصل، إن  شعور الفرد  بـ آلام خشونة الركبة يحدث نتيجة  التهابات وتآكل في أماكن معينة في الركبة وأشهر مكان يحدث فيه تآكل  هو غضاريف الركبتين.

وأضاف سامي قنديل في حواره مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج "أنا والطبيب" على قناة "صدى البلد 2 ": "عند تآكل غضاريف الركبتين يزيد إحساس الفرد بألام خشونة الركبة “، مضيفا: ”حقن البلازما تعمل على إعادة شكل غضاريف الركبة ومنع خشونة الركبة".

وتابع سامي قنديل: "يتم تركيز عوامل نمو غضاريف الركبة  في حقن البلازما من أجل مساعدة الفرد على فقدان الإحساس  بآلام خشونة الركبة".

وأكمل قنديل: "حقن البلازما عبارة عن أنابيب مخصصة  بها بلازما غنية بالصفائح الدموية تحمل عوامل النمو مع الخلايا الجذعية من أجل استعادة كفاءة عمل غضاريف الركبة والقضاء على خشونة الركبة".

ولفت سامي قنديل إلى أن "بعد حقن البلازما يتوقف التآكل ويبدأ الغضروف في إعادة بناء نفسه مرة أخرى داخل الركبة وبالتالي تعود النعومة للركبة ويفقد المريض بإحساس الألم".
 

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