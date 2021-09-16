"أخ عاق لأمه وزوجته جعلته يقاطعها".. الإفتاء ترد

أخ عاق لأمه وزوجته جعلته يقاطعها، فماذا أفعل؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفديوهات "يوتيوب".

أخ عاق لأمه

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، للسائلة: "عليك بالنصيحة، لأن هذه والدته لو فيه مشاكل بين الأم والزوجة، فكلا الطرفين له حقوق، ولا يجب أن نضع هذه في مواجهة هذه، فلا يجب أن يختلط الطرفين، وعلى المحيطين به النصيحة".

ذنب تعجل عقوبته في الدنيا

أكد الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بأن عقوق الوالدين هو الذنب الوحيد الذي تعجل عقوبته في الدنيا.

وأوضح الفقي، في البث المباشر لـ قناة الأزهر على يوتيوب، أن عقوبة عقوق الوالدين لابد وأن يراها صاحبها في الدنيا، بخلاف باقي الذنوب قد تؤجل عقوبتها إلى الآخرة.

ذنب لا يغفر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل لعباده؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل هو الشرك بالله، ولا يوجد ذنب لا يغفره الله غير هذا الذنب.

واستدل أمين الفتوى، بقوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا".

وقال ممدوح، إنه لا يوجد إحباط للأعمال إلا بالذنوب التى تهدم حقيقة الإسلام كالشرك بالله فيدخل في دائرة إحباط الأعمال ويندرج تحت قوله تعالى "أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ".

واستطرد: أما استمرار المسلم على إسلامه مع وجود تقصيره في بعض الأوقات فالأجر عن أعماله سيظل محفوظا، منوها أن من أصول الديانة أن الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس.

ذنب ينزع البركة من الحياة

في سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين ينزع البركة من الحياة والمال والولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أحب أن ينسأ له فى أجله ويبارك له فى رزقه فليصل رحمه) كذلك عندما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ذكر منها أن من أعظم الكبائر عقوق الوالدين كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين بل إن القرآن الكريم قرن الشرك بالله بعقوق الوالدين.