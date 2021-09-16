سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عزيزي القاريء أو القارئة حاخدكم في السطور الجاية رحلة تتعرف بيها علي نفسك اكتر و تعرف بيها بتحقق اهدافك ولا اهداف غيرك.. عشان مش لاقي وقت لنفسك و لهدفك و شغفك و عيشتك ك باكدج كلها علي بعضها..

نرجع ل اول نقطة انت فعل ولا مفعول بيه؟

مفيش شك أن فاقد الهدف يفقد الإرادة أيضاً، وفاقد الإرادة لا يملك خطة في الحياة، وفاقد الخطة سيكون بالتأكيد جزءاً من خطط الآخرين وآلة بأيديهم، ولن يتحكم بعد ذلك بمصيره، حيث أن غيره هو الذي ينوب عنه في قراراته عنه في اتخاذ القرار، وليس له إلا أن يرسخ لتلك القرارات، حسنة كانت أم سيئة، وغالباً ما تكون تلك القرارات في غير مصلحته.

هااا جمعت معايا؟ يعني اول خطوة ف إنك تفقد شغفك إنك اصلاً ميكونش ليك هدف.. و لو هدفك مش محدد حتلاقي اللي هدفه محدد بيحددلك خطتك .. حتلاقيها في من قرارات صغيره لكبيرة يعني لو مش عارف انت مسافر الساحل ولا دبي ممكن حد يقنعك بجمصة حسب خطته عادي جداً لو مش عارف تحدد مشاعرك تجاه شخص ممكن حد يوجهك تشوف حد تاني و الحد يطلع الخازوق اللي كنت بتحاول تتجنبه .. قرارات كتير ممكن تاخدها غلط ومش هي اللي حتريحك لما متكونش محدد..

خلي اللي قلته ده الأساس.. يعني أساس فقد الشغف والهدف إنك متكونش عارف انت عايز ايه و محدده بظبط.

العشر نقط اللي جاية دول بقا هما الطوب الأحمر اللي بتبني بيه بعد الأساس.. خليك مصحص و خليكي مصحصحة و كملي ال ١٠ نقط دول..

١- كل أسبوع خد يوم بتاعك ..من اول ل اخرة بتاعك ..قضي ٢٤ ساعة في المكان ، مع الناس اللي تختارهم. كن حر اسبوعياً وليكن كل يوم جمعة عشان إجازة عند معظمنا.. روح يوم صد رد في مكان بتحبه .. خش فيلم لوحدك .. اخرج مع صحابك في مكان جديد.. دي اول خطوة عشان تحط اوكسجين ل شغفك اللي بيفرفر.. خطط لحاجة تخليك مستني يوم الجمعة او أي يوم تفضله اسبوعياً ..حتي لو مش هتعمل حاجة خالص ..بس يكون قرار منك انك ترتاح ..صدقني حتكون مبسوط.

٢- قول ورايا انا مش بيتزا انا مش دوناتس .. ايوا قول ورايا كده .. ليه ؟ عشان مش هتقدر ترضي جميع الأطراف و مش مطلوب منك ترضي حد اساساً. تبرير تصرف او فعل او قول لشخص مش مستعد يسمعك حياخد من طاقتك و انت اصلاً معندكش طاقة. اللي بيحبك مش محتاج مبررات زي مثلاً لو مردتش علي تليفون والحاجات التافهة اللي بتقصر العمر في تبريرها دي!

٣- لو شغلك اصبح روتيني، بتعمل كل يوم نفس الحاجة، عندك ساعات عمل و بصمة ..لا مش حقولك استقيل عارفة ان عندك أقساط .. بس دور علي البديل طول الوقت عشان لما حتفضل في الساقية دي هتحس طول الوقت ب انعدام الرغبة في الحياة تدريجياً حتخش في اكتئاب و للأسف محدش حياخد الأمر بشكل جدي لو فتحت قلبك و فضفضت .. في الأغلب حيقولولك كل عيش في حين انك بتطفحه!

٤- أسبوعياً كُل حاجة نفسك فيها .. متحرمش نفسك .. حتي لو عامل دايت .. جسمك حيوقف حرق لما يلاقي نفسه محروم ! دخل السعادة علي قلبك و معدتك اسبوعياً و ارجع ل اكلك الصحي و مش هيحصل حاجة.

٥- ابتدي اعمل أي حاجة بطريقة مختلفة و شوف النتيجة.. يعني لو كنت متعود متردش علي صاحبك الرغاي رد عليه .. لو متعودة تكنسلي أي خروجة مفاجأة اخرجي .. دايماً حتلاقي حاجة حتبسطك و تفاجئك و تحسي انك بتتغيري و بتعملي حاجة جديدة..متفكرررش كتير عشان مش هتعمل حاجة!

٦- اشتري حاجة كان نفسك فيها و معاك فلوسها بس كنت مستغليها.. لما بتفرح نفسك بنفسك هتحس بقيمة نفسك و هتحس بحب للبتعمله و حيديك قوة تكمل أي حاجة انت فيها.

٧- اعمل رياضة .. وانتي اعملي رياضة .. حتخلي مودك احسن و بتلعب في كيميا المخ دور كبير عشان مودك يتظبط.

"تساعد ممارسة التمارين الرياضية في منع عدد من المشكلات الصحية وتحسينها، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع والسكر والتهاب المفاصل. توضح الأبحاث التي أجريت على الاكتئاب والتوتر وعلاقتهما بممارسة الرياضة أن الفوائد النفسية والبدنية للرياضة يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق."

٨- البس و اختار الوان جديدة عن اللي متعود تلبسها و تختارها.

" علماء في علم النفس قدموا أبحاث و أثبتوا أن الألوان ليها تأثير على الصحة النفسية وهنا ظهرت "سيكولوجية الألوان" وهي عبارة عن دراسة الألوان فيما يتعلق بالسلوك بشري."

٩- ركز علي هدف بشكل اسبوعي. يعني لو محتاج تخس.. اكتب هتعمل ايه خلال الأسبوع ده و حط هدف بجد حتي لو مقدرتش تمشي علي كل الخطة لو عملت ١٠٪ يومياً حتكون عمل ٧٠٪ في نهاية الأسبوع من هدفك.

١٠- سافر، سافر، سافر حتي لو مقدرتك سواء في الوقت أو الفلوس تخليك تروح مكان صد رد.. روحك بتحتاج ده ..علمياً اثبتت الأبحاث ان السفر يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الصحة النفسية، ذلك أنه من المنافذ الأساسية للاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل المشحونة. وغالبًا ما تكون هذه الأجواء مصحوبة بالتوتر والضغط النفسي. وهذه عوامل تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية وربما يترتب عليها الكثير من الأمراض الجسدية.

المقالة دي فيها ١٠ نقط ساعدوني لما عملت كل نقطة منهم .. ساعات بنسي كل ده و بكون زيي زي أي حد بينسي يبقي كويس ازاي ، العقل مبينساش لما يكون الحاجة مكتوبة قدامة ف خلي ال ١٠ نقط دول يفكروك و حيفكروني لما في يوم شغفي يتوه مني ..