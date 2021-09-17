اقتصاد الإمارات|5.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الاسبوع الحالي أكثر من 5.5 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 1200 مبايعة بقيمة 3.53 مليار درهم منها 119 مبايعة للأراضي بقيمة 1.39 مليار درهم و1081 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.14 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 508 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 ثم مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 111 مبايعة بقيمة 271 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 89 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.77 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 251.64 مليون درهم و263 رهن فلل وشقق بقيمة 1.51 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 320 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 155 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 278.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 42 مليون درهم.