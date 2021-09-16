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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير بريطانيا الجديد في القاهرة: مصر بيتي الثاني .. ومن يشرب من النيل يعود مرة أخرى

سفير بريطانيا لحظة
سفير بريطانيا لحظة تقديم اوراق اعتماده للرئيس السيسي

أكد سفير المملكة المتحدة في القاهرة، جاريث بايلي، انه سيعمل مع فريقه الدبلوماسي الجديد من أجل تعزيز الشراكة بين مصر وبلاده.

وقال السفير البريطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” - “تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي، بالأمس، كسفير بريطانيا في مصر، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات البريطانية - المصرية قوية، وسأعمل أنا وفريقي على تعزيز هذه الشراكة القوية”  

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلا: “أعود إلى مصر بعد 20 عاما منذ عملي هنا في السفارة البريطانية، مصر هي بيتي الثاني، ومن يشرب من النيل يعود إلى النيل مرة أخرى”

وتابع “في حين أن الكثير قد تغير، لا يزال هذا البلد الذي أتذكره بشغف، شكراً لمصر، حكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال”.

وتم تعيين جاريث بايلي سفيراً لـ بريطانيا في مصر في مايو 2021، ويتولى منصبه الشهر الجاري بعد استلام الرئيس السيسي اوراق اعتماده

وشغل جاريث منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني في أفغانستان وباكستان، ومدير مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) لجنوب آسيا وأفغانستان من 2017 إلى مايو 2021.

وانضم جاريث إلى وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث (FCO) في عام 1995. 

وعمل في مصر وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأمم المتحدة، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وعمل على ملفات النزاعات في المنطقة.

كما شغل جاريث منصب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا من أكتوبر 2014 إلى أكتوبر 2017.

 

مصر بريطانيا الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني موقع التواصل الاجتماعي لرئيس عبد الفتاح السيسي جاريث بايلي

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