رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا يشرح أهمية اللقاح فى مواجهة المتحورات

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه قريباً سيجرى تعميم التطبيقات الخاصة بالكشف عن الحاصلين على اللقاحات، وسيتم ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر".

وتابع حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الحصول علي اللقاحات خلال الفترة الحالية هو طوق نجاة، لافتا إلي أنه لابد من كسر دورة حياة الفيروس، وهو لا ينشط إلا داخل الإنسان، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحصول على اللقاح وتكوين مناعة تواجهه.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة:"هناك لقاحات يستمر تأثيرها من 9 أشهر وحتى 12 شهرا مثل استرازينيكا وسبوتنيك وجونسون آند جونسون، أما اللقاحات مثل فايزر تمتد 6 أشهر وتحتاج لجرعة تنشيطية".