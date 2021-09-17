أحمد التهامي يقلد حمو بيكا "فيديو"

نشر الفنان أحمد التهامى، عبر صفحته الرسمية على موقع «انستجرام»، فيديو يقلد فيه مطرب المهرجانات حمو بيكا بأغنية «باتون باليه بالسمسم».



وعلق احمد التهامي علي مقطع الفيديو قائلاً "وبتون بالية بالسمسم هات 🤣🤣🤣" نال اعجاب متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي كانت مشاركته في مسلسل" أحسن أب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.



مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.



وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

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