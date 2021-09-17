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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد التهامي يقلد حمو بيكا "فيديو"

احمد التهامي
احمد التهامي

 

نشر الفنان أحمد التهامى، عبر صفحته الرسمية على موقع «انستجرام»، فيديو يقلد فيه مطرب المهرجانات حمو بيكا بأغنية «باتون باليه بالسمسم».


وعلق احمد التهامي علي مقطع الفيديو قائلاً "وبتون بالية بالسمسم هات 🤣🤣🤣" نال اعجاب متابعيه.


يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي كانت مشاركته في مسلسل" أحسن أب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.


مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  


وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


تدور أحداث الفيلم  فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز

 

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IMG_٢٠٢١٠٩١٧_٠٠٤٠١٩
IMG_٢٠٢١٠٩١٧_٠٠٣٥١٠
IMG_٢٠٢١٠٩١٧_٠٠٣٥١٠
IMG_٢٠٢١٠٩١٧_٠٠٤٠٠٩
IMG_٢٠٢١٠٩١٧_٠٠٤٠٠٩

https://www.instagram.com/reel/CT5JkRJj2EY/?utm_medium=copy_link

الفنان احمد التهامي تقليد حمو بيكا مطرب المهرجانات فيلم زنزانة 7

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