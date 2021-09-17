هنادى مهنا تتحدث عن كواليس مشاركتها فى حكاية كدبة كبيرة من مسلسل"ورا كل باب"

أكدت الفنانة هنادى مهنا أن حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، هامة للغاية فى ظل ما يتعرض له المشاهير من شائعات، معقبا:" اكشفت أن فيه ناس بتدفع فلوس عشان تشوه صورة غيرهم".

وقالت مهنا خلال حوارها مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنها كانت سعيدة للغاية بإجواء التصوير والتعاون مع فريق العمل.

وطالبت هنادى مهنا، بعدم السماح لأى شخص بعمل حسابات فيك على وسائل التواصل الإجتماعى، معقبة :" مفروض يبقى بالبطاقة أو الباسبور".

وكان قال الفنان أحمد زاهر، إنه تم اتهامه بالتعدى على صحفى السبب وراء مشاركته فى حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”.

ونفى زاهر، تعديه على الصحفى، وأن كل ما قام به هو أخذ الموبايل الذى يصور به، من يده إلى يده الثانية.

وتابع أحمد زاهر: طول عمرى علاقتى بالصحفيين كويسه جدا، حتى ناس صحابى من الصحفيين.

وأضاف أحمد زاهر قائلا:" يشاء الله أن ثلاث صحفيين حضروا الموقف وكتبوا ما حدث بالفعل".