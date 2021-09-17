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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالفيديو..

كيف تحدثت دلال عبد العزيز عن الموت ؟ .. وسر تلقيبها بـ "عزاء عبد العزيز"

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

كشفت الفنانة الراحلة  دلال عبد العزيز خلال لقاء تلفزيوني سابق مع  الإعلامية مني الشاذلي ، عن سبب إطلاق زوجها الراحل سمير غانم عليها لقب " عزاء عبد العزيز".

وقالت  دلال عبد العزيز :" كنت بطنش أروح  أي فرح ، وكنت دائما أذهب لتقديم العزاء في كل شخص أعرفه ، فأنا تعودت على ذلك فأطلق عليا زوجي سمير غانم لقب " عزاء عبد العزيز".

أضافت دلال عبد العزيز  :" عندما كنت  أقرا في الصحف أن أم قد فقدت ابنها أو ابنتها ، ببقي عاوزة أروح أحضنها  وأواسيها  وأنا معرفهاش".

تابعت دلال عبد العزيز  :"  لما كان بيموت حد لحد في العمارة كنا بنقفل التلفزيون ، كنا بنقعد مدة كبيرة خايفين على شعورهم ، بس كان كان الموت قليل ، دلوقتي الموت بقى كتير أوي".

أكدت دلال عبد العزيز :" كنت بعيط في عيد الأم وماما عايشه أكتر من دلوقتي لأنني كنت أحمل هم اليوم التي ستتوفى فيه ،وكانت جدتي دائما تقول دعاء اللهم  اديني عمري على قد صحتي"  .

قالت دلال عبد العزيز " أمي كانت تقول حكمة اذا مات الأب مات البني ادم اللي الناس بتكرمك علشانه ، واذا ماتت الأم مات البني ادم اللي ربنا بيكرمك علشانه".

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر في الصورة كل من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في صورة تجمعهما سويًا، وبجانبهما حمامتان أعلى بيانو، داخل منزل إيمي سمير غانم.

ونشرت ايمي سمير غانم الصورة عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت عليها كاتبة: “وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا”.

جدير بالذكر انه حل أمس  ذكرى الأربعين لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وأحيت أسرة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وعدد من نجوم الفن  ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها.

إيمى سمير غانم 

عبّرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لافتقاد والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي سمير غانم، عدة صور لوالدتها من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام" وعلقت قائلة: “الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبتي يا مامي”.

دنيا سمير غانم 

نشرت  دنيا سمير غانم صورة لوالدتها وكتبت عليها "النهارده اليوم ال ٤٠ علي فراقك يا أمي".

 

رامى رضوان 

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر فى الصورة برفقة النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلق قائلا: "النهارده اليوم ال ٤٠ علي فراقك يا أغلى وأعز وأحب وأطيب الناس، اللهم نور لها قبرها و وسع مدخلها و آنس وحشتها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر الناراللهم أغفر لها و ارحمها واعف عنها و اكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها و ادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين".

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هكذا أحيت أسرتها ونجوم الفن الذكرى الأربعين لـ دلال عبد العزيز

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في ذكرى الأربعين.. بوسي شلبي تدعو لـ دلال عبدالعزيز بالرحمة والمغفرة

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، شقيقة إيمي، وجهت رسالة شكر لجمهورها  بعد مساندهم لها ودعمها بعد وفاة والديها و نشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم: “شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”.

دلال عبد العزيز سمير غانم عزاء عبد العزيز الإعلامية منى الشاذلي الراحل سمير غانم

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