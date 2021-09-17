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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط متهم بقتل شاب "أمجد" ضحية قطار المنصورة في حملة بالغريية

الشاب أمجد ضحية قطار
الشاب أمجد ضحية قطار المنصورة

نجحت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط  "م.ن"26 سنة عاطل مسجل شقي خطر لاتهامه بقتل شاب في العقد الثاني من عمره لاتهامه بسرقة موبايله وقتله بالقاءه من قطار "المنصورة_ المحلة" أمام قرية"محلة خلف" وتم اقتياده إلي ديوان مركز سمنود .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محله خلف بدائرة المركز.

كما باشرت  القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.
كما تبين  من التحريات الأمنية أن الشاب مقيم مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية واثناء تواجدة على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية بسرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني علية واثناء اعتراض الأخير، دفعة المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار.

كما تم مناظرة  الجثة تبين أن المجني عليه أصيب بيتر يده وقدمه ودفع مرفق اسعاف الغربية تحت إشراف الدكتور مجدي عوض بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي.


وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق  والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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