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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد تعيين الدكتور طارق عمارة عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الدكتور طارق عمارة
الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 5512 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور طارق لبيب محمد عمارة، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، للعمل عميداً للمعهد للعام الدراسي 2021/ 2022م.

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ومن جانبه، وجه الدكتور طارق عمارة، خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة تجديد الثقة التي منحه إياها، لافتاً إلى أن هذه الثقة جاءت نتيجة الإخلاص والتعاون الصادق و العمل الجماعي الجاد علي مدار العام المنقضي من جانب الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة المعهد وجميع القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والجهاز الإداري والأمن الإداري والخدمات المعاونة مما يستوجب شكري وتقديري واحترامي ومحبتي لهم جميعاً.

وأضاف، «أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً علي خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات وأن نكون عند حسن ظنهم وأولياء أمورهم وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد وصالح معهدنا العريق ومصرنا الغالية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه».

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