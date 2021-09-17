هنادي مهنا تكشف رد فعلها إذا حضنت معجبة زوجها

كشفت الفنانة هنادى مهنا عن رد فعلها حال قيام أى معجبه باحتضان زوجها الفنان أحمد خالد صالح.



وتابعت هنادى مهنا خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دى ام سى" قائلة :" هصورهم بس احمد مش هيسمح لوحده تحضنه".



أكدت الفنانة هنادى مهنا أن حكاية كدبة كبيرة من مسلسل “ورا كل باب”، هامة للغاية فى ظل ما يتعرض له المشاهير من شائعات، معقبا:" اكشفت أن فيه ناس بتدفع فلوس عشان تشوه صورة غيرهم".



وقالت مهنئة أنها كانت سعيدة للغاية بأجواء التصوير والتعاون مع فريق العمل.



وطالبت هنادى مهنا، بعدم السماح لأى شخص بعمل حسابات فيك على وسائل التواصل الإجتماعى، معقبة :" مفروض يبقى بالبطاقة أو الباسبور".

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