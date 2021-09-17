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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شاهد.. شبيهة عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين.. طفلة في عمر الـ 6 سنوات

شبيهة عالم الفيزياء
شبيهة عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين.. طفلة في عمر الـ 6 سنوات

ذاع صيت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 6 سنوات بسبب حالتها النادرة التي تجعلها شبيهة بعالم الفيزياء وأبو النسبية ألبرت أينشتاين.

وذكرت صحيفة  «ذا صن» البريطانية أن فلورنس باترسون ذات الشعر المتطاير هي شبيهة بألبرت آينشتاين ذو الشعر المجعد نسبيًا.

 فلورنس باترسون

ولفتت الصحيفة إلى أن عالم الفيزياء آينشتاين المشهور بنظريته في النسبية الخاصة، والتي تلخصت في المعادلة «E = mc²» عانى من متلازمة الشعر غير القابلة للتمشيط أو الامتداد.

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الطفلة واحدة من بين 100 حول العالم 

وأشارت إلى أن متلازمة الشعر غير القابلة للتمشيط تصيب حوالي 100 شخص في العالم، وتعد فلورنس باترسون احداهن. 

وقالت جيل بيدل رايس، وهي أم لأربعة أطفال، وتبلغ من العمر 43 عامًا: «يعرف الجميع فلورنس في المنطقة على أنها الطفلة ذات الشعر المتطاير». 

وأضاف والد الطفلة، كايل باترسون ، 49 عامًا، أن ابنته تجذب الانتباه دائمًا، كما أن  لديها الكثير من الأصدقاء، فهي صاحبة شخصية مميزة. 

تمشيط شعر الطفلة أمرا مستحيلا

وتابعت المحامية كايل، من نيوكاسل، أن تمشيط شعر الطفلة أمر مستحيل، فهو لا يمتص الماء؛ لذلك يقومون بغسله في الحمام ثم يقومون بتجفيفه بالمنشفة، وترك التكييف بالداخل، ثم يقومون  بتنظيفه وإنتقاء كل الضفائر التي تستغرق وقتًا طويلاً.

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