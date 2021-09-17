استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم و أسعار العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 17- 9 -2021.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.60 جنيه للبيع و18.38 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.55 جنيه للبيع و21.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للبيع و4.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.371 جنيه للبيع و49.34 جنيه للشراء.





