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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمدينة نصر بحضور محافظ القاهرة.. شاهد

افتتاح أول مسار مؤمن
افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمدينة نصر

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمدينة نصر.

ويبدا المسار من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس بطول 6 كيلو مترات.

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ومن جانبه أوضح وزير الرياضة ان المسار يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجاً لمبادرات «دراجتك صحتك» و«دراجتك دخلك» والدراجة الكهربائية والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتابع أن الهدف من مبادرات الدراجات أصبح يتحقق بشكل كامل سواء من خلال إتاحة الاستخدامات المتنوعة لها وكذلك إتاحة المسارات المؤمنة لها وهو ما سيكون له الأثر فى التوسع الجغرافي والسكانى لمبادرات الدراجات حتى تصبح أسلوبا ونمط حياة لجميع المواطنين.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات بجميع المحافظات كل يوم جمعة من الساعة 6 حتى العاشرة صباحا وتقام تباعاً بالمحافظات وبحضور وزير الشباب والرياضة والمحافظين.

القاهرة افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات مدينة نصر محور شينزو آبى

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