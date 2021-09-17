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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يدعو منظمة شنغهاي لاستخدام إمكانياتها لوقف انتشار الإرهاب والمخدرات بأفغانستان

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استئناف عمل مجموعة اتصال منظمة شنغهاي-أفغانستان من أجل تحفيز السلطات الجديدة في كابول، لتنفيذ التزاماتها بنشر السلام والأمن.

 

وقال بوتين خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي: "يجب تحفيز السلطات الأفغانية الجديدة لتنفيذ وعودها بنشر الأمن وإعادة الحياة الاجتماعية إلى طبيعتها، وكذلك توفير الأمن لعمل الجميع".

 

وأضاف بوتين "في هذا الخصوص يمكن العمل على مسألة استئناف نشاط مجموعة اتصال شنغهاي-أفغانستان، التي تأسست في وقت ما من أجل العمل مع الشركاء الأفغان".

 

وشدد بوتين على ضرورة قيام دول منظمة شنغهاي للتعاون باستخدام إمكانياتها من أجل منع انتشار الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف من أفغانستان.

 

وتابع "يبدو، أولاً وقبل كل شيء، أنه من المهم بالنسبة لنا استخدام إمكانات المنظمة من أجل تقديم كل المساعدة الممكنة لبدء عملية سلام شاملة بين الأفغان، وفي نفس الوقت بذل كل ما في وسعنا لمنع التهديدات الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف الديني الصادر من ذلك البلد".

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بوتين شنغهاي الإرهاب المخدرات أفغانستان كابول السلام

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