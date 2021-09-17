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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يطالب جميع الأطراف في أفغانستان بحل شامل للأزمة

أفغانستان
أفغانستان

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن دعمه للشعب الأفغاني وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ودعا إلى ضرورة تفادي جميع الدول التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان في ختام اجتماع عقد في العاصمة السعودية حضره وزراء خارجية السلطنة، والإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، حركة "طالبان"، إلى مواصلة الحوار للتوصل لـ"حل شامل" للأزمة الأفغانية.

وطالب البيان بـ"تولي الأفغان أنفسهم حل الأزمة الأفغانية"، وبـ"تحرك جميع الأطراف في أفغانستان لحل شامل" للأزمة فيها، وفقا لصحيفة الرؤية العمانية.

وأكد أهمية "ضمان منع استخدام أراضي أفغانستان من قبل أي جماعة إرهابية، أو لتصدير المخدرات".

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