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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ضربة صادمة لـ "آيفون 13".. جوجل تُطلق الهاتف الأكثر إثارة في العالم

صدى البلد

تتميز مجموعة هواتف آيفون التي تطلقها شركة أبل بكونها فريدة ولها طابع خاص بها، ودائمًا ما تُبهرنا بإصداراتها الجديدة والمتنوعة، لكن يبدو أن شركة جوجل الأمريكية لديها أيضًا الكثير من المفاجأت هذا العام، بهواتفها الرائدة من سلسلة بكسل Pixel.       

تختبر جوجل الآن هاتفها الجديد، الأكثر إثارة في العالم، يتمتع بمواصفات مميزة، تجعله مناسفًا قويًا لهاتف أبل من نوع "آيفون 13" الجديد، قبل إعلان جوجل إطلاقه الفعلي، قدمت Google الكثير من المعلومات حول التشكيلة القادمة لهواتفها Pixel 6 وPixel 6 Pro، بما في ذلك بعض المعلومات حول الأجزاء الداخلية والكاميرات.

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مواصفات Google Pixel 6

  • يتمتع هاتفي جوجل بيكسل 6 و 6 برو، المتوقع إصدارهما من شركة جوجل قريبًا، بتصميم جديد مذهل، ثنائي اللون مع نتوء كاميرا أسود فقط، يغطي كامل عرض الجزء الخلفي، وسيتم تقسيم اللونين الموجودين على ظهر الهاتف على هذا النتوء.
  • يتميز تصميم Pixel 6 بوجود تشطيف من الألومنيوم غير اللامع، بينما يأتي Pixel 6 pro بهيكل من الألومنيو المصقول الخفيف، وتخلص جوجل في تصميم الهاتفين الجديدين من سماعة الأذن أسفل الشاشة، لتوفير مساحة واستخدمت سماة أذن تقليدية.
  • سيحتوي كلاً من الهاتفين على ماسحات  ضوئية لبصمات الأصابع مدمجة بدلاً من تلك المثبتة في الخلف، في الإصدار السابق.
  • يتميز هاتف Google Pixel 6 بشاشة مسطحة بحجم 6.4 بوصة، 90 هرتز مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، بالإضافة إلى ذلك يُقال إن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي، ويحزم مكبرات صوت استريو من الأسفل ومنفذ USB من النوع C، ستبلغ أبعادها 158.6 مم× 74.8 مم × 8.9 مم تقريبًا (11.8 مم مع نتوء الكاميرا)، و8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128/256 جيجا بايت للتخزين الداخلي.

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  • تستخدم Google سيليكون Google Tensor الخاص بها في الهاتفين، يبدو أن هذه الشريحة المخصصة تحمل اسمًا رمزيًا “Whitechapel”، كما تأتي السلسلة مدعومة بوحدة معالجة الرسومات Mali-G78 المتطورة، ستأخذ شريحة Tensor قدرات AI و ML الخاصة بهاتفي Pixel 6 وPixel 6 Pro إلى المستوى التالي.
  • يبدو أن براعة الكاميرا في هواتف Pixel هي التي تقود الكثير من قرارات الشراء، نأمل أن يستمر ذلك مع Pixel 6 و6 Pro، فكشفت Google عن بعض المعلومات حول الكاميرات في كلا الهاتفين، فإن جودة الكاميرا الفعلية وتفاصيلها لن تُعرف إلا بعد إصدار هذين الهاتفين، كما أكدت Google أن هاتف Pixel 6 سيحتوي على كاميرا مزدوجة، بينما سيأتي Pixel 6 Pro بكاميرات ثلاثية في الخلف.
  • تم التأكيد على أن الكاميرا الثالثة في الإصدار Pro هي كاميرا تليفوتوغرافي توفر تقريبًا بصريًا 4X، يُشاع أيضًا أن هاتف Pixel 6 يأتي مع إعداد كاميرا خلفية مزدوجة: كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يحتوي Pixel 6 Pro على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يتضمن عدسة تليفوتوغرافية 48 ميجا بيكسل إضافية إلى جانب كاميرتين من Pixel 6.
  • يأتي الهاتف مدعومًا ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4614 مللي أمبير في الساعة.

موعد إطلاق هاتف بيكسل 6 

عادة ما تُطلق شركة جوجل الأمريكية هواتفها الذكية من مجموعة Pixel الرائدة الجديدة في فصل الخريف، تحديدًا في النصف الأول من شهر أكتوبر، عدا هاتف Pixel 5 ، الذي طرحته في الأسواق في 30 سبتمبر 2020.

تستغرق شركة جوجل في أغلب الأحيان ما بين أسبوع أو أسبوعين بعد الإعلان عن إصدارها الجديد قبل البدء في بيع هواتف بيكسل الجديدة، لذلك فمن المحتمل أن نشهد إطلاق هواتف Pixel 6 الذكية في أوائل شهر أكتوبر.

آيفون آبل جوجل Pixel Pixel 6 Pro Pixel 6

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