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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

31 سنة ولسة بتبهرني.. رسالة مؤثرة من منة عدلي القيعيى لوالدها على الهواء|فيديو

صدى البلد

تاثر عدلي القيعي، مستشارالتعاقدات بالنادي الأهلي ، بـ رسالة  ابنتة منة التى وجهتها له عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم نقلها عبر قناة "الأهلي" ليسمعها والدها عبر برنامجه.

 

وكتبت منة عدلي القيعي عبر فيسبوك  " لو كنت اتولدت أهلاوية وبس، كنت هعتبر نفسي برضه محظوظة إن فيه حاجة بتربطني بيه ".

وأضافت منة  " مش إحنا إللي بنكرمك والله إنت إللي أكرمتنا بوجودك وشغفك ونجاحك وتاريخك، 31 سنة عمري أنا، وإنت لسة بتبهرني، وتضحكني، وتعلمني، وتنور دنيتي والأهم من كل ده، تلهمني".

واختتمت قائلة: " فخورة إني شايلة اسمك ومتشكرة إنك عرفت تبقالنا الانسان ده. هفضل أقولها طول عمري، فيه ناس أهاليها قدر، وناس أهاليها نعمة. وإنت أحلي وأغلى نعمة ربنا أنعم علينا بيها".

 

ويذكر أن أعلن عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، اعتزاله رسميا العمل في النادي الأهلي، خلال ظهوره بقناة ناديه .

 

وأشار القيعي مقدم برنامج «ملك وكتابة»، عبر قناة الأهلي مع إسلام الشاطر  إلى أنه طلب الرحيل في أكثر من مرة، إلا أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، كان يرفض الأمر ويؤجله.

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على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

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وقال «القيعي» خلال ظهوره بقناة النادي الأهلي: «أقول للكابتن الخطيب أنا بقالي 14 سنة وأنت بتهزر معايا تقولي عايزين نعملك ماتش اعتزال، وكل شوية أقولك يالا بينا، تقولي مش وقته يا عدلي، لحد السنة اللي فاتت يا كابتن محمود»

 

وتابع مدير التعاقدات السابق: «بستأذنك إني أعتزل، وتقبل إعتذاري هذه المرة، وأنا إن كنت أعتزل احتراف النادي الأهلي، لن أعتزل عشقه وتحت أمره في كل شيء، وشكرا لمجلس الإدارة وعليهم أن يقبلوا اعتذاري واعتزالي، والحمد لله مش هلاقي لحظة ولا مباراة اعتزال أجمل من أمس الأول، حينما قرر مجلس الإدارة تكريمي على مجمل أعمالي خلال السنوات الماضية».

النادي الأهلي الخطيب عدلي القيعي محمود الخطيب

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