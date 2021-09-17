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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجات وإضرابات جديدة.. ماذا يحدث فى تونس ؟

احتجاجات تونس
احتجاجات تونس

شهدت تونس صباح اليوم العديد من حالات الاحتجاج والغضب بسبب مشاكل اجتماعية مختلفة.

كشفت تقارير صحفية تونسية عن قيام عدد من أهالي منطقة "نصر الله الأحواز" بغلق الطريق  الرابطة بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد على مستوى المدرسة الابتدائية العجابنة بمعتمدية نصرالله، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب بالمدرسة  وعدم تهيئة الطريق الفلاحي الرابطة بين المنطقة والطريق الرئيسي.

احتجاجات العطش

وبحسب إذاعة موازيك فان أهالي المنطقة قد نفذوا في وقت سابق العديد من الوقفات الاحتجاجية لنفس المطالب.

 وتعيش بعض المناطق الريفية بأحواز معتمدية نصرالله حالة من العزلة والتهميش بسبب العطش ورداءة الطرق الفلاحية رغم صعوبة التضاريس بالجهة.

وفى نفس السياق قام أهالي منطقة "النبش" التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية بغلق الطريق الرابطة بين ولايتي المهدية والقيروان على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة القيروان وحرق العجلات المطاطية ومنع وسائل النقل من المرور في الاتجاهين مما تسبب في طوابير من الشاحنات والسيارات مطالبين بتهيئة المسلك الرابط بين منطقة النبش والطريق الرئيسي.

قطع طريق المهدية القيروان

وبحسب موازيك أكد معتمد القيروان الجنوبية،رضا محمدي أن هناك مساعي من قبل السلطات المحلية والجهوية للتنسيق مع أحد المقاولين من أجل تقوية وترميم الطريق في انتظار توفير اعتمادات لتهيئته بصفة رسمية.

 كما دخل صباح اليوم الجمعة  أعوان إتصالات تونس في إضراب مفتوح عن العمل بكافة الوكالات بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على ما وصفته باقتطاعا غير قانوني من أجور الاعوان من قبل الإدارة العامة .

ودعت الجامعة العامة لمجمع إتصالات تونس في بيانها الصادر يوم أمس الخميس جميع الاعوان إلى الالتحاق بمقرات الإدارات الجهوية للاحتجاج.

وكانت شركة اتصالات تونس قد أشارت في بيان أمس إن عددا من الفرق التقنية التابعة للشركة ببعض المناطق توقّفت عن العمل بصفة غير قانونية مما أدى إلى تسجيل اضطرابات في الخدمات المقدمة للحرفاء خاصة على مستوى  الهاتف القار.

وقالت الشركة ''إنّها فوجئت يوم 13 سبتمبر الجاري بعملية اقتحام لمقرّها الاجتماعي الكائن بضفاف البحيرة بتونس، من قبل أعضاء الجامعة العامة للمجمع وأعضاء النقابات الأساسية، مما نتج عنه تعطيل شبه كلي لعمل سائر المصالح الموجودة بمقرّ المؤسسة''.  

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تونس حالات الاحتجاج والغضب تقارير صحفية تونسية نصر الله الأحواز ولايتي القيروان وسيدي بوزيد

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