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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع في بني سويف

صدى البلد

لقى أب و3 من أبناءه مصرعهم، منذ قليل، اختناقاً داخل حوض التنظيف داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع أب و3 من أبناءه مختنقين داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حموده السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أثناء قيام الاب وأبناءه الثلاثة بتنظيف حوض المخلل داخل أحدي المصانع ونظرا لعدم وجود اكسجين كافى أسفل الحوض أدى الى اختناقهم ومصرعهم فى الحال.

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