نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ملتقى التحول الرقمي

شارك الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، نائبا عن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لجامعة الازهر في فعاليات الملتقى العلمي الذي يقام تحت عنوان " ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي".

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة خطت خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع في إطار متابعه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لملف التحول الرقمي الشامل لكافة قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية.