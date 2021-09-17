بعد تهنئته بعيد ميلاده.. محمد إمام يشكر زملائه: انتوا خليتوا اليوم ده مميز

وجه الفنان محمد إمام الشكر لزملائه بعد تهنئتهم له بعيد ميلاده الذي حل أمس الخميس، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".



ونشر محمد امام صورة له وعلق قائلا "شكراً لكل الناس اللي بعتتلي بمناسبة عيد ميلادي .. ولكل الصفحات والقنوات اللي احتفلت بيه.. انتوا خليتوا اليوم ده مميز بالكلام الجميل اللي بتكتبوه عني كل سنة .. شكراً ليكم جميعاً ❤️❤️

#محمد_امام"



يذكر أن أخر أعمال محمد إمام مسلسل "النمر" في رمضان الماضي، مع النجوم: هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، خالد أنور، محمد مهران، محمود حافظ، ولاء الشريف، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.