عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اكتشاف جديد في أعظم ألغاز التاريخ .. تعرف على أحدث لغز لـ مثلث برمودا

مثلث برمودا يجذب
مثلث برمودا يجذب الطائرات

"مثلث الشيطان" أو مثلث برمودا منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، يبلغ مساحته حوالي مليون كم²، يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا، وبورتوريكو، وفورت لودرديل.

استمرت ألغاز مثلث برمودا في جذب انتباه وحيره العلماء عبر القرون، فهو لا يظهر على الخرائط وتسبب في اختفاء ما يقرب من 70 سفينة وطائرة، ليثير الأذهان مرة أخرى بكشف المحققون اكتشافا مثيرا يتعلق به، أثناء محاولتهم فك لغز اختفاء 5 طائرات.

موجز السوشيال ميديا.. رسالة مؤثرة من منة عدلي القيعي لوالدها.. وداع مروان محسن .. حالة كريم فهمي الصحية

لغز اختفاء 5 طائرات

بعد أشهر قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، اختفت الرحلة الـ 19، ضمن خمس قاذفات أمريكية، قبالة سواحل فلوريدا، الأمر الذي يعد أحد أكثر ألغاز مثلث برمودا غموضًا.

مثلث برمودا يجذب الطائرات

انطلق سرب الرحلة الـ 19 من فورت لودرديل، في ديسمبر 1945، وقام بعمليات قصف في منطقة تسمى هينز آند تشيكينز شولز، وعندما اتجهت الطائرات شمالا للعودة إلى القاعدة، واجه قائد الرحلة الملازم تشارلز تيلور، مشاكل في نظام الملاحة، وحلقت الطائرات بعيدا عن مسارها.

ويعتقد أن الطائرة دخلت مثلث برمودا، "مثلث الشيطان" أي منطقة المحيط الممتدة من فلوريدا إلى برمودا وبورتوريكو، وفقد جميع الرجال الأربعة عشر الذين كانوا على متن الطائرات، ليتم ارسال 13 رجلا آخرين للبحث عنهم في رحلتي إنقاذ، ولم يشاهدوا مرة أخرى حتى الآن.

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم فهمي .. آيتن عامر تتلقى رسائل تهديد ..وفاة والدة المنتج ريمون رمسيس

أعظم ألغاز التاريخ

ومؤخرا سلّط وثائقي جديد بعنوان "أعظم ألغاز التاريخ" الضوء على الجهود التي بذلها فريق من الخبراء لتعقب الطائرات المفقودة في هذه الحادثة، حيث  استعان عالم الأحياء البحرية والمستكشف البحري مايك بارنيت، بصياد من فلوريدا أثناء استكشافه لحطام طائرة محتمل أن يكون تابعا للسرب المفقود.

وعندما اكتشف الغواصون الموقع أدركوا أنه لم يكن طائرة ولكن حطام سفينة عملاقة، يبلغ طولها 200 قدم، وكانت السفينة تحمل شحنة غريبة، عبارة عن مادة بيضاء تشبه الطين.

اكتشاف اللغز

طابق بارنيت الاكتشاف بسفينة شحن شهيرة فقدت في مثلث برمودا قبل 71 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وعلى الفور توصلت التحاليل المخبرية إلى أن المادة البيضاء هي مبيد "دي دي تي"، وهو ما يطابق المادة التي كانت على متن السفينة "ساندرا" والتي غرقت وعلى متنها 12 شخصا في مثلث برمودا، ليصف الأمر قائلا: "بينما كنا نحاول العثور على معلومات حول سرب الطائرة المفقود، صادفنا لغزا آخر لمثلث برمودا، الذي نأمل في فك غموضه يوما من الأيام".

مثلث الشيطان مثلث برمودا المحيط الأطلسي اختفاء الحرب العالمية الثانية

ترشيحاتنا

خيانة الوفي.. كلب بولدوج يمزق جسد طفل بعدما تركته عائلته وحيدا برفقته

غرامة مليون ريال| أمر ملكي بشأن المتسللين إلى السعودية ومعاونيهم

فورد تعلن عن 450 وظيفة جديدة وانطلاق إنتاج الفورد لايتنينج F-150

حكم المنتحر.. أمور تدفعك للتمسك بالحياة الصعبة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل طالب تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في وسط البلد

اكتشاف جديد في أعظم ألغاز التاريخ .. تعرف على أحدث لغز لـ مثلث برمودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

مصرع أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع في بني سويف

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

فيديوجراف.. رفضوا منحها إجازة.. تفاصيل وفاة صيدلانية بالشرقية بعد إصابتها بكورونا

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ