اكتشاف جديد في أعظم ألغاز التاريخ .. تعرف على أحدث لغز لـ مثلث برمودا

"مثلث الشيطان" أو مثلث برمودا منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، يبلغ مساحته حوالي مليون كم²، يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا، وبورتوريكو، وفورت لودرديل.

استمرت ألغاز مثلث برمودا في جذب انتباه وحيره العلماء عبر القرون، فهو لا يظهر على الخرائط وتسبب في اختفاء ما يقرب من 70 سفينة وطائرة، ليثير الأذهان مرة أخرى بكشف المحققون اكتشافا مثيرا يتعلق به، أثناء محاولتهم فك لغز اختفاء 5 طائرات.

لغز اختفاء 5 طائرات

بعد أشهر قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، اختفت الرحلة الـ 19، ضمن خمس قاذفات أمريكية، قبالة سواحل فلوريدا، الأمر الذي يعد أحد أكثر ألغاز مثلث برمودا غموضًا.

مثلث برمودا يجذب الطائرات

انطلق سرب الرحلة الـ 19 من فورت لودرديل، في ديسمبر 1945، وقام بعمليات قصف في منطقة تسمى هينز آند تشيكينز شولز، وعندما اتجهت الطائرات شمالا للعودة إلى القاعدة، واجه قائد الرحلة الملازم تشارلز تيلور، مشاكل في نظام الملاحة، وحلقت الطائرات بعيدا عن مسارها.

ويعتقد أن الطائرة دخلت مثلث برمودا، "مثلث الشيطان" أي منطقة المحيط الممتدة من فلوريدا إلى برمودا وبورتوريكو، وفقد جميع الرجال الأربعة عشر الذين كانوا على متن الطائرات، ليتم ارسال 13 رجلا آخرين للبحث عنهم في رحلتي إنقاذ، ولم يشاهدوا مرة أخرى حتى الآن.

أعظم ألغاز التاريخ

ومؤخرا سلّط وثائقي جديد بعنوان "أعظم ألغاز التاريخ" الضوء على الجهود التي بذلها فريق من الخبراء لتعقب الطائرات المفقودة في هذه الحادثة، حيث استعان عالم الأحياء البحرية والمستكشف البحري مايك بارنيت، بصياد من فلوريدا أثناء استكشافه لحطام طائرة محتمل أن يكون تابعا للسرب المفقود.

وعندما اكتشف الغواصون الموقع أدركوا أنه لم يكن طائرة ولكن حطام سفينة عملاقة، يبلغ طولها 200 قدم، وكانت السفينة تحمل شحنة غريبة، عبارة عن مادة بيضاء تشبه الطين.

اكتشاف اللغز

طابق بارنيت الاكتشاف بسفينة شحن شهيرة فقدت في مثلث برمودا قبل 71 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وعلى الفور توصلت التحاليل المخبرية إلى أن المادة البيضاء هي مبيد "دي دي تي"، وهو ما يطابق المادة التي كانت على متن السفينة "ساندرا" والتي غرقت وعلى متنها 12 شخصا في مثلث برمودا، ليصف الأمر قائلا: "بينما كنا نحاول العثور على معلومات حول سرب الطائرة المفقود، صادفنا لغزا آخر لمثلث برمودا، الذي نأمل في فك غموضه يوما من الأيام".