هعمل ثورة.. ميرفت وجدي تستعد لطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

استطاعت المطربة ميرفت وجدى - نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير آراب أيدول - أن تعمل ثورة في عالم الغناء عن طريق أغنيتها الجديدة بعنوان «هعمل ثورة».

وأعربت المطربة ميرفت وجدى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق للجمهور.

ميرفت وجدى

أغنية هعمل ثوره لـ ميرفت وجدي، من كلمات والحان احمد البرازيلي، توزيع zoom، ميكس وماستر مصطفي رؤوف، إخراج احمد جريزمان.

أحدث أعمال ميرفت وجدي

طرحت ميرفت وجدي سابقًا أغنيتها "عد الجمايل" من إنتاج شركة Pause Production لمالكها المنتج ميدو منيب، ضمن المشروع الغنائي الذي تنتجه الشركة.

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان محمد خلف، وتوزيع حازم السعيد، ويستعد المخرج نبيل مكاوى لتصويرها خلال أيام، ويعتبر هذا العمل هو الأول بين ميرفت وجدي، والمنتج ميدو منيب.

كما طرحت شركة "مزيكا" - سابقًا - عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فيديو كليب جديدا للمطربة الشابة ميرفت وجدى، بعنوان "مستنياك" .

الأغنية من كلمات أحمد علاء وألحان مودى سعيد وتوزيع زووم وإخراج إسلام الفولي، وهى من ألبوم "وجدى" الجديد الذى صدر بعنوان "بنت البلد"، وضم 10 أغنيات.

