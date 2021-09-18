اقتصاد الإمارات|غرفة الفجيرة تحتفل بالدفعة الأولى من الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال

ثمن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص القيادة الرشيدة على تدريب وتأهيل الشباب وتشجيعهم لدخول سوق العمل بتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة، مشيرا في هذا الصدد إلى الإعلان عن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ضمن حزمة "مشاريع الخمسين".

وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أن احتفال الغرفة بالدفعة الأولى من رواد ورائدات الأعمال الذين أكملوا برنامج الدبلوم المهني في التجارة وريادة الأعمال الاحترافية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب خلال الفترة من 27 يونيو إلى 9 أغسطس 2021.

وشارك في الحفل كل من سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأحمد سلطان الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وخميس محمد الزيودي أمين السر وخالد خلفان الكعبي أمين الصندوق وعبد الرحمن عبيد بن نمرود ومصبح محمد المزروعي عضوي مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة والدكتور عيسى عيد الرميثي مدير مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات والدكتور أحمد زين العابدين نائب مدير جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة والدكتور أنور بن سُليم مدير مركز الابتكار إلى جانب مستشاري ومحاضري البرنامج.

وأشاد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المستمر لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة كي تواصل جهودها ودورها في دعم الشباب من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة وتأسيس حاضنة لرعاية مشاريعهم.

و أكد عبدالرحمن عبيد بن نمرود عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس لجنة التجارة حرص القيادة الرشيدة على إعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات ومتطلبات الشباب، مشيرا إلى أن تخصص منصب لوزير دولة للشباب، منحهم الثقة لتحمل المسؤوليات الوطنية وتعزيز الابتكار والمساهمة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية بمهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية.

و قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إن برنامج الدبلوم كان بمثابة منصة مثالية لرواد الأعمال الذين شاركوا فيه ما مكنهم من صقل مهاراتهم وتنمية معارفهم في مجال ريادة الأعمال، مؤكدا أن ريادة الأعمال تشكل مكوناً أساسياً من مسارات التنمية والاقتصاد الوطني وأن الغرفة تواصل جهودها في تأهيل وإعداد رواد ورائدات الأعمال الراغبين في دخول سوق العمل وعالم ريادة الأعمال ضمن إستراتيجيتها لتمكينهم ومساعدتهم على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس.

وتوجه الهنداسي بالشكر لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لحرصهم وتوجيههم الدائم لتأهيل الشباب من رواد ورائدات الأعمال وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، معربا عن شكره لمركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب ومستشاريه وأساتذته الذين كان لهم الدور الفاعل في إنجاح هذا البرنامج.

كما هنأ رواد الأعمال الذين أكملوا البرنامج بكفاءة عالية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح في سائر أعمالهم ووجههم بالاستمرار في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم الفكرية والعلمية لمواكبة السوق العالمية ومواجهة تحدياتها .

من جانبه أثنى الدكتور أنور بن سُليم مدير مركز الابتكار للاستشارات والتدريب على جهود غرفة الفجيرة في تدريب وتأهيل رواد ورائدات الأعمال ودعا الشباب المنتسبين للبرنامج لمواصلة تنمية قدراتهم العلمية والعملية ما يمكنهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واقتدار.

وثمن سعيد عبدالله الحفيتي ممثلا عن المنتسبين للبرنامج، دور الغرفة في إتاحة الفرصة لهم كرواد أعمال لتعزيز قدراتهم المعرفية ما يمكنهم من دخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم بكفاءة واقتدار وكيفية المواءمة بين احتياجات السوق والموارد المتاحة .

وفي ختام الحفل كرم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي وسعادة سلطان الهنداسي مدير وأساتذة مركز الابتكار وتوزيع الشهادات المعتمدة من جامعة الإمارات للدفعة الأولى من منتسبي برنامج الدبلوم البالغ عددهم 17 من رواد ورائدات الأعمال.