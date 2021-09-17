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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالجهود الذاتية

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد بقرى كفر الشيخ .. صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 3 مساجد بقرى مركزي الرياض وكفر الشيخ فتم افتتاح مسجد الصنفاوى بقرية الطايفة.

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جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

 

قال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 3 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، وهم الصنفاوي بكفرالشيخ، الكبير  بقرية منشأة سلامة، والعقباوي بمركز الرياض.

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كفرالشيخ وزير الاوقاف محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة كفر الشيخ

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