عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: برامج تدريبية لتطبيق الذاكرة المؤسسية وتقليل التعامل الورقى

جانب من تدريب الذاكرة
جانب من تدريب الذاكرة المؤسسية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالذاكرة المؤسسية للعاملين بديوان عام المحافظة كمرحلة أولى ، ليتم تطبيق ذلك مرحلياً بباقى المؤسسات الخدمية الأخرى بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة حيث يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنطلاق نحو التحول الرقمى تماشياً مع رؤية مصر 2030.

 

قال المحافظ أن ذلك يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى ، ولاسيما أن هناك سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة على تطبيقات المنظومة الجديدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوطين تطبيق الذاكرة المؤسسية. 

وأقرأ أيضاً: 

إزالة تعدى على أراضى الدولة و5 مخالفات مبانى فى أسوان

جامعة أسوان تختتم فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم تنفيذ برنامج تدريب عن تطبيق الذاكرة المؤسسية بمركز التحول الرقمى بمنبى ديوان عام المحافظة بقيادة العميد أحمد دنش حيث أن هذا التطبيق يعد أحد التطبيقات الإلكترونية الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً من خلال ما يتيحه من أساليب المتابعة وتطوير الأداء الداخلى عن طريق تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم وتقليل التعامل الورقى وسرعة الإستجابة للتعليمات.

 

ولفتت نائب المحافظ إلى أنه يتوازى مع ذلك مساهمة تطبيق الذاكرة المؤسسية في ربط كافة الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجة للمؤسسة والإستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها ، فضلاً عن توثيق كافة الأنشطة الرئيسية والفرعية والوثائق والبيانات إلكترونياً. 

 

وفى نفس السياق أشارت ولاء نصاري مدير مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بأن التدريب فى مرحلته الأولى يستهدف 53 من مديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة ، وجارى الإستعداد لعقد التدريب على تطبيق الذاكرة المؤسسية للعاملين في الإدارات المختلفة بالديوان العام لتنشيط العمل على تطبيق الذاكرة المؤسسية حتى يتسنى تعميم العمل بهذا التطبيق في جميع الإدارات بما يعمل على إتاحة التدريب لأكبر عدد ممكن من العاملين بالديوان العام ، بجانب المؤسسات الخدمية الأخرى .

 

كان قد شهد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات ختام المعسكر التدريبي بحاضنة أعمال مسار الذي أقيم بحرم جامعة أسوان بصحاري في الفترة من 14- 16 سبتمبر 2021 ضمن مسابقة "ابد حلمك" في مجالات الأعمال الزراعية والحرف اليدوية وتدوير المخلفات وذلك بالتعاون مع مؤسسة انروت للتنمية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

إزالة تعدى على أراضى الدولة و5 مخالفات مبانى فى أسوان

ترشيحاتنا

تمنيت عناقك.. رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني محمود العارضة لوالدته

دا أنا أكله بسناني.. نشوى مصطفى تفتح النار على المتحرشين |شاهد

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

ارتفاع المركز المالي للبنوك لـ7.95 تريليون جنيه في يونيو 2021

سنة غريبة.. علي غزال يعلن الرحيل عن صفوف نادي سموحة

اعتقال النائب التونسي سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

فيديو

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ