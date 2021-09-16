جامعة أسوان تختتم فعاليات مشروع مسار لريادة الأعمال

شهد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات ختام المعسكر التدريبي بحاضنة أعمال مسار الذي أقيم بحرم جامعة أسوان بصحاري في الفترة من 14- 16 سبتمبر 2021 ضمن مسابقة "ابدء حلمك" في مجالات الأعمال الزراعية والحرف اليدوية وتدوير المخلفات وذلك بالتعاون مع مؤسسة انروت للتنمية.

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي أهمية هذا المشروع الذي يعمل علي فتح سوق العمل للخريجين وطلاب الجامعة والعمل علي تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز قطاع المشروعات الناشئة واحتضان رواد الأعمال والعمل على تقديم خدمات غير مالية ودعم فني يساعد المتدربين على دخول الأسواق الواعدة، بالإضافة الى الخدمات التدريبية والمعرفية اللازمة لتنمية وتطوير الأعمال ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجامعة وانرووت للتنمية.

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وفي نفس السياق أشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة السابق ومنسق المشروع أن التدريب يهدف الى رفع الوعي لدى المشاركين ببيئة ريادة الأعمال واكسابهم المهارات اللازمة لتكوين أفكار المشروعات وتقيمها وقياس الشريحة السوقية وحساب التكاليف بالاضافه لتعزيز المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدة في خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين وتعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة أسوان.

وفي ختام فاعليات المعسكر التدريبي قام الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات علي المتدربين والمشاركين بمشروع مسار.

وكانت قد حققت أسوان المراكز الأولى على مستوى الجامعات خلال ملتقى المحافظات الحدودية الذى نظمته جامعة العريش تحت شعار "معا فى سيناء"، وضم الملتقى الرياضى العديد من المسابقات الرياضية والأنشطة الطلابية ومنها كرة القدم الخماسى.

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، التهنئة للطلاب الفائزين وإدارة رعاية الطلاب المركزية بجامعة أسوان بقيادة الكابتن حاتم يسرى مدير عام الإدارة المركزية وأحمد تقى مدير إدارة النشاط الرياضى.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان أنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية فى الأنشطة الرياضية والطلابية لتحقيق أفضل المراكز بمختلف المسابقات.