السعودية.. القبض على 4 أشخاص يسكبون مادة سريعة الاشتعال على شخص

نجحت الشرطة السعودية في القبض على 4 أشخاص سكبوا مادة سريعة الاشتعال على شخص بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



أصدر الأمن العام السعودي بيانا أعلن فيه القبض على 4 أشخاص قاموا بسكب مادة سريعة الاشتعال على شخص آخر وصوروا المقطع بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الأمن العام علي أن هذا التصرف يمس بـ"النظام العام المجرم وفق نظام مكافحةجرائم المعلوماتية"، وفق البيان.



وختم الأمن العام السعودي بيانه قائلا : إن الشرطة ألقت القبض عليهم وأخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وأحالتهم للنيابة العامة.