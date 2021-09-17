سبونج بوب في انتظارك.. حمادة هلال يواسي كريم فهمي في أزمته الصحية

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة، لصديقه، الفنان كريم فهمي؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها للمستشفى.



وكتب حمادة هلال، عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف سلامة يا صاحبي وأخويا الغالي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وتقوم بألف سلامة، سبونج بوب في انتظارك".

في أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة.



وقال كريم فهمي: أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".



أضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

