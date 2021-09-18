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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس إذا ظهر على ظهرك هذه العلامات فقد تكون مصابا بسرطان الأمعاء

أعراض سرطان الأمعاء
أعراض سرطان الأمعاء

يتم تشخيص سرطان الأمعاء في حوالي 42300 شخص في المملكة المتحدة كل عام، لا تتجاهل العلامة المؤلمة في ظهرك والتي قد تكون عرضًا.
 

سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة وثاني أسوأ سرطان قاتل ، لذلك من المهم معرفة الأعراض لإكتشافه مبكرًا. ومع ذلك ، لا ترتبط الأعراض فقط بالبراز ، حيث توجد بعض الأعراض الأقل شهرة لهذا السرطان.

كشف موقع إكسبريس عن علامات فى الظهر تدل على الاصابة بسرطان الأمعاء

على الرغم من أن سرطان الأمعاء قاتل كبير في المملكة المتحدة ، إلا أنه يمكن علاجه والشفاء منه - خاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا.

ينجو كل شخص تقريبًا من سرطان الأمعاء إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة ، وهو ما يكون لديك فرصة أفضل للقيام به إذا كنت قادرًا على التعرف على الأعراض.
 

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الكشف عن أعراض جديدة للإصابة بـ سرطان الأمعاء

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أعراض سرطان الأمعاء 

 

لا تظهر أعراض سرطان الأمعاء في مجرى الظهر والفضلات فحسب ، بل هناك بعض العلامات الأخرى ، بما في ذلك بعض العلامات في ظهرك.

الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء هي:

نزيف من مؤخرتك و / أو دم في برازك
تغيير مستمر وغير مبرر في عادة التبرز
فقدان الوزن غير المبرر
التعب الشديد بدون سبب واضح
ألم أو نتوء في بطنك
إذا كانت لديك هذه الأعراض ، فلا داعي للذعر كثيرًا.
أوضح سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة أعلاه لا يعانون من سرطان الأمعاء ويمكن أن يكون لديهم حالة أو مشكلة صحية مختلفة تمامًا وأقل مخيفة مثل البواسير أو القولون العصبي أو مرض كرون أو الشقوق الشرجية أو الإمساك أو الإسهال.

لا يُعد ألم الظهر عادةً من أعراض سرطان الأمعاء المبكر ، ومن المرجح أن يحدث إذا كان لديك انسداد في الأمعاء.

يحدث انسداد الأمعاء عندما يسد الورم الأمعاء ، مما يتسبب عادةً في آلام قوية مفاجئة وأعراض أخرى ملحوظة.

في بعض الحالات ، يمكن أن يوقف سرطان الأمعاء مرور الفضلات الهضمية عبر الأمعاء، يُعرف هذا باسم انسداد الأمعاء.
 

أعراض انسداد الأمعاء 

يمكن أن تشمل أعراض انسداد الأمعاء ما يلي:

ألم بطني متقطع وأحيانًا شديد - يحدث هذا دائمًا عن طريق الأكل
فقدان الوزن غير المتعمد - مع ألم بطني مستمر
تورم البطن المستمر - مع آلام في البطن
أن تكون مريضًا - مع تورم بطني مستمر
 

يمكن أن ينتشر الألم الناتج عن الانسداد أو موقع السرطان إلى ظهرك.

حذر معهد سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: "قد لا تتمكن أيضًا من إفراغ أمعائك أو إخراج الريح.

إذا كنت تعتقد أن لديك أنسداد فى الأمعاء  ، فراجع طبيبك على الفور أو اذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى."

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