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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور : لوكا ابن زيدان احسن حارس في الجزائر

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

عبر الإعلامي خالد الغندور  عن رأيه في أفضل حارس  بمنتخب الجزائر،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :هو لوكا إبن زيدان احسن حارس في الجزائر.

واستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا ومُستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد التانجو مبكرًا أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان نجم اللقاء بلا منازع هو الأسطورة ليونيل ميسي، الذي قدّم عرضًا استثنائيًا وقاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله “هاتريك” كامل، ليواصل كتابة التاريخ في مشاركاته المونديالية.

وشهدت المباراة بداية مثيرة منذ الدقائق الأولى، بعد ما نجح ميسي في هز الشباك الأرجنتينية مبكرًا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يرد المنتخب الجزائري بهدف عن طريق إبراهيم مازا، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف أيضًا بسبب التسلل، لتظل النتيجة على حالها.

ومع مرور الوقت فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من تحركات ميسي ولاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا، حتى جاءت الدقيقة 17 التي شهدت أول أهداف المباراة، عندما استلم ميسي الكرة خارج منطقة الجزاء وانطلق بمجهود فردي رائع قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الجزائري، معلنًا تقدم بطل العالم.

ورغم محاولات المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء اللقاء عبر فارس شايبي وحاج موسى وإبراهيم مازا، فإن الدفاع الأرجنتيني بقيادة روميرو وليساندرو مارتينيز نجح في احتواء الخطورة الجزائرية، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف دون رد.

خالد الغندور إبن زيدان حارس الجزائر

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