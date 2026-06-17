حسن مصطفى: اللعب الأرضي مفتاح فوز مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم

شدد حسن مصطفى، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أهمية اعتماد المنتخب الوطني على أسلوب اللعب الأرضي خلال مباراته المرتقبة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن طبيعة المنافس وإمكاناته البدنية تتطلبان التعامل الفني المناسب لتحقيق أفضل نتيجة

وقال حسن مصطفى، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة» المذاع عبر قناة ON E، إن لاعبي نيوزيلندا يتميزون بالقوة البدنية والطول الفارع، خاصة في الخط الخلفي، وهو ما يمنحهم أفضلية كبيرة في الكرات الهوائية.

وأضاف أن منتخب مصر يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق من خلال التمريرات السريعة واللعب الأرضي، مؤكدًا أن استغلال المساحات والتحرك المستمر سيكونان من أهم مفاتيح النجاح أمام المنتخب النيوزيلندي في المواجهة المرتقبة.

وأشار حسن مصطفى إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مطالب بوضع خطة تعتمد على سرعة نقل الكرة والابتعاد عن الالتحامات الهوائية قدر الإمكان، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة