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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: 12 ألف عامل نظافة جاهزون لموسم السيول

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد محافظ القاهرة على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع خلال موسم الأمطار والسيول.

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية على التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق وتنفيذ خطة المحافظة التى تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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كما أكد على صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

وأشار محافظ القاهرة إلى تواجد ما يقارب ١٢ ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير فى التعامل مع تراكمات المياة  مشددًا على ضرورة توافر الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.

القاهرة فرق الطوارئ موسم الأمطار السيول عامل نظافة

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