نشرة أخبار البرلمان | بعد زيادة حالات الانتحار.. هل يجوز إجبار الشخص على العلاج النفسي؟.. طلب إحاطة عاجل عن وفاة مصري في إيطاليا

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم نرصدها في السطور التالية:

كيف مكن القانون صاحب براءة الاختراع من حماية أسراره الصناعية والتجارية؟



بعد زيادة حالات الانتحار.. هل يجوز إجبار الشخص على العلاج النفسي؟

وكيل قوى عاملة النواب: الدولة تسعى للقضاء على البطالة بكل طاقتها

برلماني: تقدم مؤشر مصر في جودة الحياة نتيجة سنوات بناء الجمهورية الجديدة

هل يجوز لصاحب العمل نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي؟.. القانون يجيب

العثور على جثمانه أمام مزرعة|طلب إحاطة عاجل عن وفاة مصري في إيطاليا





برلماني : مشروعات الشباب تمنح آلاف الأسر مصدر دخل ثابت





بعد شائعات إهدار الأموال.. كل ما تريد معرفته عن صندوق الوقف الخيري

تبدأ بـ 1000 جنيه.. تعرف علي رسوم الحصول علي ترخيص مؤقت للمشروعات



