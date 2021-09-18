برفقة شريف منير وسميحة أيوب.. لقاء الخميسي من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من كواليس مسلسلها القادم، عبر قصتها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة الفنان شريف منير و الفنانة سميحة أيوب، وتفاعل مع لقاء الخميسي عدد كبير من متابعيها.

جدير بالذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.