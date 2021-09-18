فاروق جعفر : عبدالغني لن يرحل ونسعى لتوفير بديل ساسي

أكد فاروق جعفر المستشار الفنى لنادى الزمالك عدم رحيل مدافع القلعة البيضاء محمد عبدالغني لافتا إلى أن القلعة البيضاء تسعى إلى توفير بديل التونسي فرجاني ساسي بعد رحيله إلى نادي الدحيل القطرى.

قال فاروق جعفر عبر تصريحات تليفزيونية: لا أعلم كواليس أزمة محمد عبد الغنى مدافع الفريق لكن لا يمكن الاستغناء عن اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضاف فاروق جعفر : محمد عبد الغنى اكتسب الخبرات وأصبح أفضل لاعب فى مصر بـ المركز الذي يشغله ويستحق أن ينضم للمنتخب الوطنى، مؤكدًا إنه يتم النظر لاحتياجات الفريق الفنية أولاً ولذلك سيكون من الصعب رحيل محمد عبد الغنى.

بديل فرجاني ساسي

استطرد فاروق جعفر : لا يمكن التعاقد مع لاعبين لم يستفيد الفريق منهم وهناك تفكير فى التعاقد مع لاعب لتعويض رحيل فرجانى ساسى فقط.

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يريد البقاء لثلاث مواسم مقبلة مؤكدا أن الفرنسي مدرب ناجح والدليل على ذلك حصده للبطولات.

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ناس بتقول كارتيرون هيهرب لكن انا باقول أننا حاليا بنراجع معاه العقود لتجديد تعاقده لثلاث سنوات، وهو عايز يقعد"، متابعا:" وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل اثنين منهم".

وواصل لبيب:"حرام اللي بيحصل فينا، لجنة الزمالك تواصل محاولاتها لحل الأزمات، أنا زهقت بسبب الشتائم التي توجه إلى اللجنة والزمالك موقوف عن القيد لفترتين ، وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

وتابع : الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني،..كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بـ إيقافنا عن القيد.

وتحدث لبيب عن أزمة أسامة نبيه قائلا: أنا بحب أسامة نبيه وكل حاجة بس أنا "محدش هيلوي دراعي".. الخلاف معاه إنه عايز مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين بس".

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه،

وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة .

وتابع :" هناك مشاكل مالية كبيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائما فى مواجهة مع اللاعبين.