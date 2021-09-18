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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله وقوع مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وأسفل المقطع المشار إليه إستغاثة من أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة يتضرروا خلالها من قاعة الأفراح بسبب أعمال الشغب والبلطجة والألعاب النارية وأن القاعة مغلقة ولا يجوز عمل أفراح بها وتوجد خسائر بالمحلات الخاصة بهم بسب هذه القاعة .

 

بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالاستغاثة وأن ما ظهر بمقطع الفيديو ما هى إلا مشادة كلامية بين طرفى "عرس" كان قد أقُيم سابقاً بالقاعة المشار إليها وعدم حدوث أى أعمال شغب أو بلطجة أو إستخدام ألعاب نارية أو تلفيات بالمحال التجارية .

 

 بإستدعاء المدير المسئول عن القاعة أيد ما جاء بالفحص ، وقرر بإلتزامهم بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل القاعة.

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تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

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