عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربية اتقسمت نصين.. حادث مروع لسيارة ملاكي بطريق السويس| شاهد

حادث طريق السويس
حادث طريق السويس

اصطدمت سيارة ملاكي بحاجز خرساني على طريق السويس بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن اصابة ما يقرب من شخصين جراء الحادث.

مأساة أسرية.. مصرع طفلين شقيقين وإصابة والديهما فى حادث مروع بمطروح

أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو حادث تصادم فى حلوان

على الفور انتقل رجال المرور الي مكان الحادث لرفع حطام السيارة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

وأوضحت المعاينة الأولية للحادث، أن عجلة القيادة انحرفت من السائق بسبب السرعة الزائدة،  ما أدى إلى تهشم السيارة BMW بالكامل،وأسفر ذلك عن إصابات في الأرواح.

 

وكشفت المعاينة ، أن السيارة BMW، تحطمت بالكامل جراء ارتطامها بالحاجز الخرساني مما أدى إلى انقسامها نصفين واشتعلت النيران في الجزء الآخر من السيارة.

 

وجار رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية .

c95dfa5d-69ab-4b68-a245-d88fe735a325
c95dfa5d-69ab-4b68-a245-d88fe735a325
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a - قص
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a - قص
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a
f6b9a277-b7c0-4c24-a934-d5cc4ae9a44a
سيارة ملاكى طريق السويس حاجز خرساني أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث اخبار عاجلة BMW سيارة BMW حادث طريق السويس حادث السويس

ترشيحاتنا

أخبار العالم| أمريكا تعاقب إثيوبيا.. ووفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح ؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

آبل تبدأ مرحلة البيع الأولى في 30 دولة.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء آيفون 13

آليات الحصول على طلب ترخيص من شركات التمويل العقاري.. و4 حالات للرفض| تفاصيل

سعر الذهب اليوم السبت 18- 9- 2021

العربية اتقسمت نصين.. حادث مروع لسيارة ملاكي بطريق السويس| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ