العربية اتقسمت نصين.. حادث مروع لسيارة ملاكي بطريق السويس| شاهد

اصطدمت سيارة ملاكي بحاجز خرساني على طريق السويس بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن اصابة ما يقرب من شخصين جراء الحادث.

على الفور انتقل رجال المرور الي مكان الحادث لرفع حطام السيارة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المعاينة الأولية للحادث، أن عجلة القيادة انحرفت من السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تهشم السيارة BMW بالكامل،وأسفر ذلك عن إصابات في الأرواح.

وكشفت المعاينة ، أن السيارة BMW، تحطمت بالكامل جراء ارتطامها بالحاجز الخرساني مما أدى إلى انقسامها نصفين واشتعلت النيران في الجزء الآخر من السيارة.

وجار رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية .

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