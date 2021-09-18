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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال مطاردة قوية من الشرطة.. عصابة تلجأ لحيلة غبية للتمكن من الهرب|شاهد

مطاردة
مطاردة

قامت عصابة من اللصوص الذين يستخدمون المناجل ببث محاولتهم الفاشلة للهروب من الشرطة على الانترنت خلال مطاردة عالية السرعة.

 

كان إيفيونج وصلاح قد سرقوا للتو رجلًا في دارتفورد قبل أن يقودهم سائق زميلهم يدعى شامل بعيدًا عن مكان الحادث مما أدى إلى مطاردة الضباط لهم.

 

تُظهر اللقطات المذهلة التي أصدرتها شرطة مؤخرا الثلاثي في ​​السيارة حيث يمكن سماع إبراهيم قائلاً خلال البث المباشر ساعدونا في صد الفدراليين محاولا إثارة الرأي العام ثم انحرف بتهور معطلا حركة المرور.

 

كما ناشد صلاح المشاهدين أن يأتوا لمساعدتهم، قائلاً: "نحتاج إلى مساعدتكم - اصعدوا إلى سياراتكم، تعالوا وساعدونا في صد الفدراليين، أتوسل إليكم".

 

كانت المجموعة تتابع عن كثب من قبل العديد من سيارات الشرطة قبل أن توصلهم في النهاية إلى نقطة توقف محكومة على الطريق A2.

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