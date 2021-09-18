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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات في انفجارين بالعاصمة الأفغانية كابول

أرشيفية
أرشيفية

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، بأن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط إصابات.

وقال المصدر للوكالة، إن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي بارتشي، فيما وقع الانفجار الثاني في المنطقة العسكرية الـ 13 بكابول.

وكانت حركة طالبان استولت على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس عقب هروب الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين خارج البلاد.

وفي 31 أغسطس الماضي، أنهت الولايات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاما في أفغانستان.

طالبان عن تشكيل الحكومة الأفغانية: يحتاج لعدة أيام أو شهور

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد أمس على أهمية وجود بعض الاستثناءات من العقوبات ضد حركة طالبان.

وقال جوتيريش في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الملائم استثناء حركة طالبان في لحظة ما من قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة: "بالطبع. على الدول الأعضاء أن تقرر متى تأتي اللحظة المناسبة لذلك، ولكن في كل الأحوال أدعو إلى بعض الاستثناءات من العقوبات، التي من شأنها أن تجعل الجوانب الوظيفية ممكنة.

وأضاف جوتيريش أن الإعفاء من العقوبات تجاه طالبان طُبق في الماضي.

انفجارين كابول إصابات طالبان أشرف غني الولايات المتحدة

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