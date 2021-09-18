تعرف على المرشحين لخلافة أسامة نبيه في جهاز الزمالك الفني

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن دخول الثنائي حسين عبد اللطيف وعصام مرعي نجمي القلعة البيضاء السابقين دائرة المرشحين للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لأسامة نبيه.



وأكد المصدر أن عصام مرعي الأقرب للمنصب، ومن المنتظر أن يتم عرض الأمر على الفرنسي كارتيرون قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب العام الجديد.



كما دخل أحمد سمير نجم الزمالك السابق ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب المساعد خلفا لأحمد عبد المقصود الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.



ويعقد مسئولو الزمالك جلسة اليوم مع فاروق جعفر المستشار الفني بحضور حسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك لإختيار معاوني كارتيرون.