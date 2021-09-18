اليونان تقدم احتجاجا لتركيا لمضايقتها إحدى سفن الأبحاث بمنطقة شرق المتوسط

أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج لتركيا، لمضايقتها إحدى سفن الأبحاث في منطقة شرق المتوسط.

وقال ديندياس عبر حسابه بموقع "تويتر": "أصدرت تعليماتي للسفارة اليونانية في أنقرة لتقديم احتجاج شديد على المضايقات التركية لسفينة الأبحاث ناوتشيال جيو وكذلك لإخطار نافتكس غير النظامي".

وأضاف "هذا النهج التركي المستمر غير مقبول على الإطلاق".

ولا يزال ملف الخلافات حول منطقة شرق المتوسط بين تركيا واليونان يراوح مكانه دون الوصول إلى اتفاق بشأنه، رغم الدعوات الدولية المتكررة للدولتين، لحل الخلافات العالقة بينهما عبر الحوار.

وتتبادل تركيا واليونان من حين لآخر الاتهامات بانتهاك المياه الإقليمية لكلا الدولتين للتنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة.