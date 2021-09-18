استجابة للأهالي.. تغيير الواجهة الفرعونية لمسجد الفيوم واستبدالها بنقوش إسلامية | صور

أكد المهندس مجدي عيد رئيس الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، أن مسجد ابراهيم عبد اللطيف بقرية النزلة في مركز يوسف الصديق بالفيوم مبني بالجهود الذاتية ولا يتبع وزارة الأوقاف وأن النقوش الفرعونية الموجودة على واجهة المسجد تمت بدون علم الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف وهو مخالف للنماذج التي حددتها الوزارة في وقت سابق والتي حددت النقش الإسلامي فقط على واجهات المساجد.

وأضاف عيد في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه فور إبلاغ الأهالي لمديرية أوقاف الفيوم بالأمر تم إحالة المهندس الفني بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الفيوم للتحقيق الفوري لعدم ملاحظة ذلك المخالفة بالإضافة إلى أنه بعد انتهاء المسجد يجب استلامه من قبل الإدارة الهندسية بالفيوم والتأكد من مطابقته للمواصفات التي حددتها الوزارة من عدمه.

وأوضح مجدي عيد، أنه على الفور تم تكليف الإدارة الهندسية بتغيير الواجهة الخارجية للمسجد واستبدالها بنقوش إسلامية كما هو متبع بوزارة الأوقاف في جميع مساجد الجمهورية وجاري الانتهاء منها بالفعل خلال ساعات قليلة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد في وقت سابق إنشاء كود مصرى لتصميم المساجد، بهدف اعتماد نموذج موحد فى جميع العمليات الإنشائية التى تطرحها الوزارة، والتركيز على «المسجد الجامع» الذى يضم مكانا للصلاة ومكانا للخدمات المجتمعية، لافتا إلى أن إنشاء كود تصميم المساجد يعيد للمساجد المصرية وجهها الحضارى ورسالتها الحضارية مبنى ومعنى، ويضفى عليها طابعها الخاص المنبثق من حضارتنا العريقة والمعبر عنها وبما يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وقال جمعة أن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ بعد ذلك على الفور.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.

وسادت حالة من الجدل والهجوم على أحد المهندسين الذي صمم مسجداً على الطراز الفرعوني في قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

واعترض أهالي القرية على تصميم المسجد، الذي أثار الجدل لعدة سنوات، بسبب التصميم الفرعوني وتشبيه المسجد بالمعابد ورسم النقوشات الفرعونية على جدران وأعمدة المسجد.

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