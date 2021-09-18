أشرف صبحي وجوناثان كوهين يشهدان احتفالية السفارة الأمريكية بلاعبي الإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، احتفالية السفارة الأمريكية لعدد من لاعبي ولاعبات الإسكواش الذين شاركوا في بطولة مصر المفتوحة الدولية للإسكواش، التي أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر 2021.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لنوران جوهر وعلى فرج بفوزهما بلقب البطولة، متمنياً لجميع اللاعبين بتقدم المستوي والنجاح في منافساتهم وبطولاتهم القادمة.

مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد طفرة وسيطرة مصرية على العديد من البطولات الدولية.

فيما رحب السفير الأمريكي جوناثان كوهين بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللاعبين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم في البطولات المختلفة التي يخوضها اللاعبين، مثنيا على الروح العالية التي ظهر فيها اللاعبين بجانب الروح الرياضية التي تحلوا بها، وهي ما تساهم فيه الرياضة في نشر ثقافة التسامح بين الجميع.



حضر الحفل كل من نوران جوهر، نور الشربيني، سلمي هاني، هانيا الحمامي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس دسوقي، وكريم درويش.



جدير بالذكر أن علي فرج استطاع الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي بعد التغلب على المصنف الثاني عالميا محمد الشوربجي لاعب نادي هليوبوليس في النهائي بنتيجة 3-2 الذي استمر لمدة 74 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-9 و11-8 و2-11 و6-11 و5-11.

كما نجحت نوران جوهر في الفوز على المصنفة الأولى عالميا في النهائي نور الشربيني بنتيجة 3-2 الذي استمر لمدة 64 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-7 و11-4 و5-11 و7-11 و12-10.