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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس .. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي اليوم  الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١، والتي تستمر حتى ١٢ اكتوبر القادم ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأكد الدكتور  مصطفي مرتضي عميد الكلية على اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر  .

وأوضح أنه من المقرر  المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

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وقالت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ،والإلتزام بارتداء الكمامات الواقية ، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.

وتابعت " كامل " أن الامتحانات تعقد على اربع فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس، و الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية ، وتصحح إلكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب ، كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الاوراق منعا لانتشار  فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .

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