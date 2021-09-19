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تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب العلمي والأدبي

صدى البلد

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، وذلك لتسجيل الرغبات والإختيار ما بين الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة 2021 للشعبتين العلمي - الأدبي، وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنَّه سيتمّ إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة حتى الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من امتحانات الثانوية العامة 2021.

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وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2021، لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر2021.

 

خطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 66997 طالبا، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالبا، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالبا.

وقد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2021، لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر2021.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 66997 طالبا، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالبا، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أنه نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

الأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثالثة 2021

وكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن وجود العديد من الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

 وجاءت الأماكن الخالية للشعبتين العلمي - الأدبي كالآتي:

الشعبة العلمية:

كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية 

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية 

كليات التربية النوعية  موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

 المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة ) - 6 أكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

 

 الشعبة الأدبية:

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق 

كليات التربية الرياضية 

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية 

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

 معاهد التابعة للكليات التكنولوجية

 

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا لخطوات تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022 من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) حيث أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.

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