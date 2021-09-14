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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 ..رسميا نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب وانطلاق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت منذ قليل نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2021 للمرحلتين الأولى والثانية  تنسيق 2021 الجامعات 

رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021

أعلنت اليوم  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات 2021 ، ويمكن لطلاب المرحلتين الاولي والثانية من الثانوية العامة معرفة نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس اضغط هنا .

ونوهت وزارة التعليم العالي أنه تم تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

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تنسيق الجامعات 2021 .. أماكن خالية للمرحلة الثالثة لطلاب العلمي والأدبي

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وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتى لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية

انطلاق المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021

 
سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.


 العدد المقدر لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق:


 الشعب العلمية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبا.
 الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا.
 الإجمالي: 66997 طالبا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

 

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر 

أعلن  مكتب تنسيق الجامعات الحكومية ، مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.

أعلنت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي عن  نتيجة القبول الإلكتروني للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات الخاصة 2021 للفصل الدراسى الأول، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

كشفت وزارة التعليم العالي الطلاب عن عدد المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة ويمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني أضغط  هنا  لمعرفة نتيجة ترشيحهم .

نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب
نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب

للطلاب المرشحين في تنسيق الجامعات الخاصة 2021

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة  أن يقوم الطالب المرشح بسرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021.

ونوهت  وزارة التعليم العالي أنه فى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة في أى مراحل تنسيقية تالية.

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد التقدم للمرحلة الثانية لنظام القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة من خلال هذا الرابط هنا  فور إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أنه سوف يسمح فى هذه المرحلة التقدم لكل من:- طلاب الثانوية العامة لهذا العام (الدور الثانى)، والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم فى القبول بالمرحلة الأولى، وطلاب الدبلومات الفنية، وطلاب مدارس النيل الأهلية، وطلاب مدارس المتفوقين (STEM). 

نظام القبول بالجامعات الأهلية والخاصة 

قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول في الجامعات الأهلية الأربع يقوم على المجموع الاعتباري للطالب، بحيث يتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، ثم يضاف إليه درجات الاختبار الإلكتروني وهم (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% للاختبار المعرفي وذلك وفقًا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدي).

وأشار إلى أن الاختبارات تُعقد بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

تنسيق الجامعات 2021 طلاب الثانوية العامة تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2021

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