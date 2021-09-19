حلمي عبدالباقي يفتح النار علي أغاني الفلاشات وكواليس تطبيق هاني شاكر العقوبة على صديقه أحمد سعد

علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية، على تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك قائلاً :" مبدئياً كل الناس تعلم أن الموسيقيين عانوا في مرحلة وباء كورونا لمدة عامين بلا عمل وبالتالي هذه الشريحة عانت الامرين".

وتابع مداخلة هاتفية خلال ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً :"العنصر الثاني الحاكم في تطبيق القرار أن الفنان بلا موسيقى لن يغني ولن يستطيع كفنان"، وتعليقاً على واقعة أحمد سعد تساءل:" عندما تعود الحياة تدريجياً أنا كفنان أعمل حلفة وأطلع من غير فرقة ! اي منطق يحكم الامر فنياً أو إنسانياً إزاي فنان يغني وفرقتي قاعدة في البيت".

وحول صعوبة القرار، قال عبد الباقي : " أسباب هذا القرار تكمن في عدة نقاط وعناصر مهمة أولها أن من أهم أولويات نقابة الموسيقيين هو تشغيل الموسيقيين فلو أنا اشتغلت علي " فلاشة " أو " ماينس وان " كده مش هشغل الموسيقين وبالتالي فقدنا عنصر أساسي وهو عدم تشغيل الموسيقيين".

وواصل:"ثاني العناصر يتعلق بالأبداع أين سيكون الابداع لو اعتمدت على فلاشه! إزاي المغني يقف على مسرح لايف وعاوز الجمهور يتفاعل معايا فقوم اغني على فلاشة !".

مشدداً أن قرار النقابة صائب في هذا الشأن قائلاً : " الرسالة التي وجهها النقيب هاني شاكر لكل الموسيقين ان أحمد سعد صديق له وغنى معه " الدويتو " وهي رسالة مهمة أن القانون يطبقه النقيب على الصديق قبل العضو مع أن أحمد سعد مطرب من الطراز الأول ولايختلف عليه اثنان".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أكدت ، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلاً بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر.